محمد صبحي يحيي ذكرى رحيل سعاد نصر: جناحي الثاني اتكسر

أحيا الفنان محمد صبحي، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، التي رحلت عن عالمنا منذ 9 سنوات.

وكتب صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفني والإنساني كما لو كان جناحي الثاني اتكسر".

يذكر أن الفنانة سعاد نصر تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وشاركت في بداية مشوارها الفني في عدة أفلام منها (شقة وسط البلد) عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين سينما وتلفزيون حيث لها رصيد حافل بالأعمال التلفزيونة منها مسلسل (السمان والخريف) عام 1978 و(أيها الحب لا تهجرني) في العام نفسه.