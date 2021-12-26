إصابة المتحدث باسم رئيس نيجيريا بـ«كورونا» وعزله منزليا

أصيب جاربا شيهو، المتحدث باسم رئيس نيجيريا، محمد بخاري، البالغ من العمر «79 عاما»، بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال إنه في عزل حاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «بخاري»، تلقى الثلاثاء الماضي، الجرعة المعززة من لقاح «فايزر» الأمريكي، فيما وجهت السيدة النيجيرية الأولى، حاجية عائشة بوخاري، جميع موظفيها بالمضي قدمًا في إجازة حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات النيجيرية، أعلنت في وقت سابق، إن إجمالي الإصابات بـ «كورونا» في البلاد، وصل إلى 234709 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2993، فيما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 212237 شخصا.

«شيهو»: أخضع لـ العلاج في العزل

وقال شيهو، إنه يخضع للعلاج في العزل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، حول تقرير موقع «بريميوم تايمز»، بشأن إصابة العديد من المسؤولون في الرئاسة بـ«كورونا»، إن السكرتير الدائم في قصر الرئاسة، تيجاني عمر، وعدد قليل من الآخرين في «أسو روك» خضعوا أيضًا لاختبارات الفيروس، موضحا انه ليس لديه علم بنتائجها.

وكانت إحدى الصحف الإلكترونية، «بريميوم تايمز»، نشرت تقريرا تحدث عن إصابة السكرتير الدائم في قصر الرئاسة، تيجاني عمر، ومساعد الرئيس يوسف دودو وكبير مسؤولي الأمن عليو موسى، وزير الإعلام والثقافة الحاج لاي محمد بـ«كورونا».

وجاء الحديث عن الإصابات في الرئاسة النيجيرية بعد 3 أيام من تأكيد «المركز النيجيري لمكافحة الأمراض»، تسجيل 4035 إصابة بـ «كورونا» في البلاد، وهو أعلى رقم يتم الإبلاغ عنه في يوم واحد منذ تفشي الفيروس في فبراير من العام الماضي 2020.