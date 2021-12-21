أفريقيا تسجل 9 ملايين و200 ألف إصابة بفيروس كورونا

كشفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي إصابات القارة الأفريقية بلغ 9 ملايين و200 ألف بفيروس كورونا و226 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و357 ألف شخص.

وأوضحت المراكز - في بيان صادر اليوم، الثلاثاء - أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سجلت 8.6% حتى الآن بينما تلقى نحو 12.6% جرعة واحدة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

توصية بارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي

وحول ظهور متحور أوميكرون، أوصت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

دعوة للابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر

ودعت المراكز الأفريقية إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

جدير بالذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية، د.تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أكد قبل أيام، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل لم يشهده مع أي متغير سابق.

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة.