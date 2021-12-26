بعد شوقا suga.. إصابة عضوين جديدين من فرقة «BTS» بـ«كورونا»

أصيب المطرب جين «Jin» ومغني الراب آر إم «RM» عضوا فرقة «BTS» الكورية الجنوبية، أمس السبت، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

المطرب «Jin» يعاني من حمى طفيفة

وقالت «بيج هيت ميوزيك»، التي تدير أعمال الفرقة الكورية، إن «RM» لا تظهر عليه أي أعراض، فيما عاني «Jin» من حمى طفيفة، مشيرة إلى أن عضوي فرقة «BTS» يخضعان للعلاج في المنزل امتثالا لتعليمات السلطات الصحية في كوريا الجنوبية.

وكانت «بيج هيت»، أعلنت أمس الأول الجمعة، إصابة شوقا suga، بـ الفيروس، عقب وصوله إلى بلاده، قادما من الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي.

وكانت فرقة «BTS» الكورية الجنوبية، أقامت حفلة في «لوس أنجليس» الأمريكية، الفترة 27-28 نوفمبر الماضي، و1-2 ديسمبر الجاري، فيما حشد حفل الفرقة، حوالي 214 ألف مشاهد.

وعاد كل من «Jin» و«RM» و«suga» إلى كوريا الجنوبية في تواريخ مختلفة، وأشارت «بيج هيت»، إلى أن جين «Jin»، خضع سابقًا لاختباري تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي آر» في وقت سابق وجاء اختباره سلبيًا قبل نهاية فترة الحجر الصحي.

وفي وقت لاحق، أجرى عضو فرقة «BTS» اختبار «بي سي آر»، وكانت نتيجة اختباره إيجابية بعد ظهور أعراض تشبه الأنفلونزا.

وتابعت «بيج هيت ميوزيك» قائلة، إن أعضاء فرقة «BTS» المصابين بـ«كورونا» كانوا قد حصلوعلى لقاح الفيروس كاملا في وقت سابق، ولم يكن لأي منهم أي اتصال بأعضاء الفرقة الآخرين بعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة.

وكانت فرقة «BTS» النجومية العالمية بأغنيتها المنفردة التي تحمل اسم «دايناميت» Dynamite التي دخلت تصنيف «بيلبورد هوت 100» في عام 2020، مما جعلها أول عمل كوري جنوبي يتصدر القائمة الأمريكية.