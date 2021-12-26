ارتفاع إصابات «أوميكرون» بـ كوريا الجنوبية إلى 376 حالة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بـ «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 376 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 5245 حالة وفاة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، سجلت 5419 إصابة جديدة بـ «كورونا» و69 حالة وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 607463 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 5245 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات «أوميكرون» بـ الأردن إلى 33 حالة

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة، 12 إصابة بـ«أوميكرون»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ المتحور الجديد إلى 33 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الهند، تعتزم السلطات الهندية، إطلاق حملة لتطعيم المراهقين الذين يبلغون 15 عاما وما فوق ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،اعتبارا من 3 يناير المقبل، وقال رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي، في خطاب إلى الأمة، إن «أميكرون» يذيع صيته حاليا

وأضافت «مودي»، أنه سيتاح لأفراد الطواقم الطبية وللأشخاص الذين يبلغون 60 عاما وما فوق، جرعة احترازية بعد أسبوع، مشيرة إلى تمكن أكثر من 61% من البالغين من تلقي جرعتين، و90% جرعة واحدة على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

السلطات الصحية الفرنسية تسجل 104611 إصابة بـ «كورونا»

وفي فرنسا، قالت هيئة الصحة العامة، أمس السبت، تسجيل البلاد، لـ المرة الأولى، 104611 إصابة بـ «كورونا»، لـ تتجاوز حصيلة الإصابات في البلاد إلى مستوى 9 ملايين، فيما سجلت السلطات الصحية، 84 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 95513 حالة.

من جانبها، سعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى التصدي لتفشي «أوميكرون» في فرنسا، ويعقد رئيس البلاد، غدا الاثنين عبر الفيديو جلسة لمجلس الدفاع الصحي، قبل ساعة من موعد انعقاد مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يتبنى مشروع قانون ينص على إلزامية شهادة التطعيم ضد الفيروس.

وكانت«الهيئة العليا للصحة»، أصدرت في وقت سابق، توصية بإمكانية الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بعد 3 أشهر من اكتمال التطعيم بالجرعة الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.