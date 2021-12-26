طقس الغربية اليوم.. غيوم وموجة صقيع وشبورة مائية على الطرق

شهدت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الأحد، استمرار موجة الطقس السيىء، وتمثلت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وانتشار الشبورة المائية والغيوم بكل الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز ومدن طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية

ودفع سوء الأحوال الجوية الأسر والعائلات إلى ارتداء الملابس الثقيلة، تحسبا للتعرض لنزلات البرد وأمراض صدر مزمنة.

كما نتج عن شيوع الشبوره المائية وقوع ارتباك نسبي في أحوال سير الحركة المرورية الواصلة بين «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، فضلا عن الطرق الفرعية المطلة علي مياه الترع والأراضي الزراعية، من بينها «طنطا - المحلة»، و«سمنود - زفتى»، و«السنطة - طنطا»، و«كفرالزيات - بسيون»، وغيرها من الطرق.

رفع حالة الطوارىء والتأهب القصوى

من جانبه، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارىء القصوى، لتلقي شكاوى المواطنين تحسبا لهطول أمطار محتملة علي مراكز المحافظة، تزامنا مع احتفالات الكريسماس في ليلة رأس السنة الميلادية.

وباشر اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية سير وقائع عمل غرفة العمليات والطوارىء المركزية، موجها بالتنسيق الكامل بين رؤساء الأحياء والمدن من جهة، وقيادات ومسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات لحل مشكلات المواطنين المحتملة.

لجان فنية للتأكد من سلامة البالوعات وغطاسات الأنفاق

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه بتشكيل لجان فنية من شبكات مياه الشرب والصرف، للتأكد من سلامة غطاسات وبلاغات الأنفاق الرئيسية، أهمها نفق الدلجمون وستوتة والكوبري السفلي بنطاق مراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة، تيسيرا للحركة المرورية بالطرق الفرعية والرئيسية.