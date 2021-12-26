جامعة القاهرة تعلن توفير أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أنجزت مشروع تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال المنيرة والياباني، حيث تم تجديد العديد من الوحدات، من بينها وحدة رعاية حديثي الولادة والمبتسرين، ووحدة أمراض الدم، ووحدة أمراض الكبد للأطفال، ووحدة زرع الكُلى بسعة 12 سريرًا، ووحدة الغسيل البريتوني، ووحدة الجراحة، و120 حضانة أطفال، وأنشأت وحدة متخصصة في زراعة النخاع لعلاج أمراض الدم الحميدة والخبيثة، واستحدثت طابقًا كاملًا للسياحة العلاجية.

وتم إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% بما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر.

تطور وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا

وأضاف في بيان له، أنه جارٍ تنفيذ مشروعات تطوير أخرى بالمستشفى، منها رعاية العمليات الجراحية، ووحدة الرعاية المركزة بسعة 14 سريرًا، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع بسعة 19 سريرًا، ووحدة إقامة عامة بسعة 31 سريرًا، وطوارئ النزلات المعوية.

كما أنجزت الجامعة عملية تطوير مستشفى أبو الريش الياباني على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى تطوير الدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث الذي يضم وحدة أمراض القلب، ووحدة الجراحة العامة والجراحات المتخصصة، وملحقاتها من غرفة IT، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وشملت المرحلة الثانية وحدة الجراحات التخصصية بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، بالإضافة ووحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى النصف الأمامي من وحدة أمراض القلب.

الانتهاء من 80% من إنشاءات العيادات الخارجية

كما تم الانتهاء من 80% من إنشاءات العيادات الخارجية، بتمويل من منحة الجايكا اليابانية بقيمة 19 مليون دولار، ونجحت الجامعة في زيادة المنحة اليابانية 30%، ومعالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، حرصًا على سلامة السكان في المناطق المحيطة بالمستشفى.

كما أن من أهم إنجازات جامعة القاهرة على خلال عام 2021 هو رفع معدلات الإنجاز في المعهد القومي للأورام الجديد مستشفى 500 500، الذي نجحت الجامعة في استعادته خلال الفترة الأخيرة، ويُعد أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار، وتم إنجاز ما يزيد على 70 % من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى له، وانتهت الجامعة من واجهات المبنى الأمامي للمستشفى، ويجرى حاليا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى، ليتم افتتاح المرحلة الأولى خلال شهور.