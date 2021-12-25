إسكان النواب تناقش ملف المدن الجديدة ومشكلات مدينة السادات غدا

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عقد اجتماعات موسعة بداية من يوم الأحد، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة على أجندة اللجنة، ويأتي في صدارتها متابعة ما يتعلق بحالة التردي الذي تعاني منه مدينة السادات الجديدة.

تراجع مدن جديدة كمدينة السادات

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمدن الجديدة والتخطيط العمراني المنضبط والقضاء على العشوائيات، نجد مسؤولون يعملون في وادٍ آخر، وتتسبب سياساتهم في تراجع مدن جديدة كمدينة السادات رغم الدعم المقدم من الدولة، إلا أن تهاون المسؤولين في القيام بواجباتهم سيجعلها بعيدة كل البعد عن الهدف الذي أنشأت من أجله.

وأشار حمودة، إلى أن استراتيجية عمل اللجنة منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، هو العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات، ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي في المدن الجديدة، وستشهد اللجنة خلال الفترة القادمة فتح ملفات المدن الجديدة ولن نصمت كنواب عن الشعب عن أي تجاوز أو فساد.

وأعلن حمودة، أن اللجنة ستناقش طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد أبو زيد، بسبب ما تعرضت له مدينة السادات من حالة تراجع واضحة على عدة أصعدة تتعلق بملفات الخدمات والنظافة، وعدم توافر المتطلبات الأساسية للمساعي الاستثمارية والاقتصادية بسبب سوء أحوال شبكات الطرق بعدد من المناطق الصناعية.

تردي شبكات الطرق في مدينة السادات

وقد رصد النائب أحمد أبوزيد في طلب الإحاطة، وجود حالة غير مفهومة من عدم الاهتمام الكافي بالمدينة، ما أدى إلى مشكلات كبرى في ملف النظافة وتدهور أشكال وطرق جمع القمامة وعدم تدويرها، ما يعرض الأهالي لمشكلات صحية خطيرة خلال ظروف وجائحة فيروس كورونا، بخلاف تسببه في مشكلات أخرى مثل مزاحمة القمامة للمارة وتراكمها في أواسط الطرق، في ظل حالة غياب واضحة لعمال النظافة بمدينة السادات.

وأضاف النائب أن هناك حالة من تردي شبكات الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات، ما يؤدي إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية والتنموية ويؤثر على فرص العمل والاستثمار بما يخالف التوجه العام للدولة حاليا بالانطلاق نحو الجمهورية الجديدة المعتمدة على توفير أكبر قدر من الفرص للصناعة والتجارة والاستثمار.