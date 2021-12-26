الصحة تفحص 733 ألفا و414 طالبا ضمن مبادرة «الكشف عن فيروس سي»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 733 ألفًا و414 طالبًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة» بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

أهداف مبادرة الكشف عن فيروس سي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص مليونين و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أنّ المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة، هي محافظة القاهرة، حيث جرى فحص 78 ألفا و451 طالبا، تليها محافظة الجيزة 65 ألفا و893 طالبا، ثم محافظة البحيرة 48 ألفا و558 طالبا، ثم محافظة الدقهلية 48 ألفا و319 طالبا.

فحص بالكواشف السريعة في المدارس

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، من خلال 415 فريقا طبيا بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد ضاحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس سي من الطلاب، بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.