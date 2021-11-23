التأمين الصحي: نستهدف الكشف على 2 مليون طالب لمكافحة فيروس سي

قال الدكتور عمرو ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه تم إطلاق مبادرة الكشف المبكر على «فيروس سي» في المدارس الإعدادية للعام الخامس على التوالي وفقا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم الكشف على أكثر من 55 ألف طالب من إجمالي 2 مليون مستهدفين خلال العام الدراسي الحالي.

لجان موزعة على 27 محافظة

وأضاف «ضاحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» أمس الإثنين ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يتم الفحص من خلال كشوفات مختلفة موزعة على 27 محافظة وإذا تم اكتشاف وجود حالات يتم تحويل الطفل إلى مستشفى وإعطاؤه كارت لمبادرة 100 مليون صحة.

علاج مجاني للمصابين

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن نسبة الشفاء من «فيروس سي» في مصر وصلت إلى 100% وهذه مبادرة لضمان خلو مصر من فيروس سي، خاصة في مراحل المدارس، مبينا أنه يتم توجيه الطلاب المصابين للجان خاصة لعلاج الكبد ويتم إعطاء العلاج بالمجان، ويستمر كورس علاجي للطالب حتى يعود سليما مرة أخرى لأن مصر تستثمر في صحة أولادها حتى يكونوا قادرين على الإنتاج والبناء والتنمية بعد سنوات.

توجيهات الرئيس نحو إخلاء مصر من فيروس سي

وأطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة منذ 5 سنوات لعلاج المواطنين بفيروس سي من أجل التوصل إلى مصر خالية من فيروس سي ضمن مبادرة صحية تطلقها الحكومة.