القوى العاملة: تحصيل 41 ألف جنيه مستحقات سائق مصري لدى شركة نقل بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات المواطن المصري «علي. س.ع» سائق نقل جماعي كان يعمل بإحدى شركات النقل بمكة المكرمة، وبلغت 10 آلاف ريال سعودي، أي ما يعادل 41 ألفا و800 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات السائق لدى صاحب شركة النقل بمكة المكرمة وديا، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

تأشيرة خروج نهائي للسائق بعد انتهاء إقامته

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود، وديا مع شركة النقل الجماعي بمكة المكرمة، وجرى الحصول على مستحقات المواطن المصري.

كما جرى إصدار تأشيرة خروج نهائي له عن طريق مكتب العمل، نظرا لانتهاء إقامته، بمساعدة مكتب التمثيل العمالي بجدة، وقد تحمل المواطن قيمة تذكرة السفر بعد أن تراجعت الشركة عن دفع ثمنها بعد صدور التأشيرة.