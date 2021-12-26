جارة قاتل والده وشقيقته تروي تفاصيل الجريمة: سحب جثة الأب حتى مدخل العقار

روت إحدى جيران قاتل والده وشقيقته في منطقة إمبابة، كواليس الواقعة، قائلة إن الأب وزوجته قدما في ذلك اليوم من منزلهما الموجود في منطقة أخرى؛ لمعاتبة نجلهما على افتعال المشاكل مع الجيران، وتفاجأ الأب بابنه ينهال عليه طعنا بالسكين في عدة أماكن متفرقة من جسده.

وأضافت السيدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعدما انتهى المتهم من قتل والده، أسرع ناحية شقيقته التي كانت تقف في شرفة منزلها مستغيثة بالجيران، فقام بسحبها بالقوة واعتدى عليها بعدة طعنات لتفارق الحياة في الحال.

المتهم سحل جثتي شقيقته ووالده

وأشارت إلى قيام المتهم بسحب جثة والده من الطابق الثاني على السلالم، وإلقائها في مدخل العقار، ثم عاد إلى الشقة مرة أخرى، وجلس حتى جاء رجال الشرطة وضبطوه.

كانت البداية عندما تلقت شرطة النجدة، بلاغا بقيام شخص بقتل والده وشقيقته في إمبابة بمحافظة الجيزة، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الأب يبلغ من العمر 70 عاما، والابنة 43 عاما، وتم العثور عليهما متوفين بطعنات متعددة ونقلا لمستشفى معهد ناصر.

تحريات المباحث: المتهم مهتز نفسيًا

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس المباحث، واللواء علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية، كشفت أن المتهم يبلغ من العمر 31 عاما، ومهتز نفسيا، ومسجل جنائي جرائم تعد وضرب ومشاجرات.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو يهذي بعبارات غير مفهومة.