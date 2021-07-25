الابن اعترف بجريمته.. تجديد حبس قاتل والده بالإسماعيلية

جددت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل والده 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية التي أثارت الرأي العام في المحافظة ثاني أيام عيد الأضحى.

واعترف المتهم بجريمته تفصيليًا أمام فريق من النيابة العامة بإشراف شريف معتز رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية ومحمد الكاشف وكيل النائب العام بسكرتارية حسن فاروق.

وقال المتهم إن مشادة وقعت بينه وبين أبيه تطورت لاعتداء والده عليه بـ«عصا»؛ مما دعاه للدفاع عن نفسه إلا أنه أصابه بها بطعنة في البطن.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الخميس الماضي، بدفن جثة «ميكانيكي»، لقي مصرعه طعنًا بـ«سكين» على يد ابنه ثاني أيام عيد الأضحى.

وانتهى الطبيب الشرعي من تشريح الجثة، التي جرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى القصاصين المركزي، تحت تصرف النيابة، وورود تقرير الصفة التشريحية بأسباب الوفاة وتسلمت أسرة الأب «قتيل ابنه» جثته من مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وتم نقلها إلى مدينة الإسماعيلية، حيث شارك المئات في تشييعه إلى مثواه الأخير، في مقابر العائلة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا مساء الأربعاء الماضي، يفيد بمصرع ميكانيكي يُدعى «إبراهيم م.»، 55 سنة، إثر تلقيه طعنة قاتلة بسكين مطبخ، على يد نجله، بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية.

ونجح ضباط البحث الجنائي، برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس وحدة مباحث قسم ثاني، من ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة «سكين مطبخ»، والتحفظ عليه، فيما أشارت المصادر إلى أن الشاب المتهم في العشرينيات من عمره، طالب في أحد معاهد الهندسة الخاصة في القاهرة.