انطلاق سباق الهجن الشتوي بطور سيناء بمشاركة 270 جملا

انطلقت، اليوم، فعاليات سباقات الهجن السنوية بمضمار الهجن بطور سيناء، حيث تنافس في السابقات نحو 270 جملا يمثلون معظم القبائل العربية.

وقال يحيى بدر رئيس نادي الهجن بطور سيناء، في تصريح خاص، إن سباق الطور السنوي هو تمهيد للسباق العالمي الذي سيجرى في مضمار شرم الشيخ، والمقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن هناك مشاركات كبيرة في هذا السباق، الذي يجرى تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب.

معلومات عن مضمار الهجن بالطور

وقال رئيس نادي الهجن، إن مضمار طور سيناء يبلغ طوله 5 كيلو مترات، وعرضه 30 مترا، وأنه أنشئ على مساحة 2 كيلو متر مربع في المنطقة الصناعية بطور سيناء.

ونقلت «الوطن» بثا مباشرا للسباق الذي جرى اليوم ويستمر غدا الاثنين..

وأكد أن المضمار جرى تخصيصه في شهر فبراير الماضي ليكون للتدريب والسباقات المحلية التي تجرى في طور سيناء.

أنشطة مرتبطة بسباقات الهجن

وأكد يحيى بدر، أن سباقات الهجن يمثل فرحة وسعادة لأبناء البدو، لأنها تراث من الأجداد، موضحا أن السباقات تكون ملتقي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يوجد أشخاص يقومون ببيع الأغذية والمشروبات، وآخرون يقومون ببيع الملابس البدوية المعرفة العباية والشال والغطرة (المريرة)، وهناك متخصصين في بيع قطع غيار الإنسان الآلي الذي يجري تركيبه فوق الجمل خلال السباق.

وقدم «بدر» الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب، الراعي الرسمي لسباقات الهجن، وطالبه باستكمال أعمال سور المضمار حتي لا تتعرض الجمال للأذى.