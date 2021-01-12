الخميس.. انطلاق سباقات الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي

يستعد مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، لاستضافة فعاليات سباق الهجن، المقرر انطلاقه يوم الخميس الموافق 15 يناير الجاري.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات السباق ستنطلق يوم الخميس المقبل، وتتضمن 4 أشواط، وهي "العرض، والخنجر الذهبي، والشيوخ، والبريق"، مشيراً إلى أن هذا السباق على المستوى المحلي، حيث يشارك فيه أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء فقط.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للهجن، في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء، أن شوط "العرض" يجري بمشاركة "هجن الخرج الرياشي"، بينما شوط "الخنجر الذهبي" يجري بواسطة "البانا حراير"، ويمتد لمسافة كيلومترين، أما شوط "الشيوخ"، بواسطة "صرايم حراير"، لمسافة 4 كيلومترات، أما شوط "البريق"، فهو مفتوح ولمسافة 6 كيلومترات.

وأكد أنه سيجرى توزيع جوائز عينية في نهاية السباق، لافتًا إلى أن هذه الجوائز بدعم المشاركين في السباق، وبعض الأشخاص المهتمون برياضة سباقات الهجن، بهدف إحياء رياضة الهجن والحفاظ على التراث البدوي.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الخاصة بتطهير المضمار، ومناطق إقامة الهجن وجاري فحص جميع الهجن المشاركة في السباق تحت اشراف مديرية الطب البيطري، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأوضح أنه سيجري استخدام الراكب الألي في السباق، كما جرى وضع شرائح ذكية " ميكرو شيب" تحت جلد الهجن المشارك في السباق، لتوضيح هويتها من خلال رقم الشريحة، وربط الشرائح الذكية بتقنية "GPS "، لمتابعة الجمال خلال السباق، ومعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعها كل جمل، لتحديد الفائز في السباق بدقة .

وأشار إلى أن رياضة الهجن من أشهر وأقدم الرياضات التي تفضلها القبائل البدوية بمحافظة جنوب سيناء، وتحرص جميع القبائل البدوية بمدن خليج العقبة ومعظم قبائل مدن خليج السويس على المشاركة في هذه السباقات السنوية، وبدأت بعض القبائل من المحافظات الأخرى في المشاركة في هذه السباقات مؤخرًا.