في ذكرى وفاة يوسف فخر الدين.. اعتزل الفن وعاش مكتئبا بعد وفاة زوجته

يحل اليوم الذكرى الـ 19 على وفاة الفنان يوسف فخر الدين، الذي قدم مايقرب من 100 عمل فني على مدار مشواره، وعمل مع كبار نجوم الفن، ونعرض في التقرير التالي أبرز معلومات عن الفنان الراحل:-

- ولد يوسف فخر الدين بحي مصر الجديدة في القاهرة لأم مجرية وأب مصري.

- كانت شقيقته الكبرى مريم فخر الدين سبباً في دخوله الوسط الفني، حيث مهدت له طريق الدخول إلى المجال الفني.

يوسف فخر الدين يقدم مشوارا فنيا يزيد عن 100 فيلم

- شارك الفنان يوسف فخر الدين، فيما يزيد عن 100 عمل فني منهم، «7 أيام في الجنة، الثلاثة يحبونها، تنابلة السلطان، بيت الطالبات، المراهقان، شباب وحب ومرح، أسرار البنات، هى والشياطين، أخو البنات،».

- تم اختيار فيلمين شارك فيهما يوسف فخر الدين، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، هما فيلما «احنا التلامذة» عام 1959 عن قصة الأديب نجيب محفوظ، وفيلم «بين الأطلال» عام 1959.

وفاة زوجة الفنان يوسف فخر الدين

- توفيت زوجة الفنان الراحل، وعاش فترة من الاكتئاب بعدها حزناً على وفاتها، حيث أنها تعرضت لحادث سير .

بعد وفاة زوجته قرر يوسف فخر الدين، الهجرة للخارج واستقر في اليونان وعمل بعدة وظائف وتزوج في الخارج وكان من أبرز رجال الأعمال.

- استقر في اليونان وصار من رجال الأعمال وتزوج من سيدة يونانية.

- لم يعد إلى مصر إلا في عام 1997 في زيارة خاطفة من أجل الاطمئنان على صحة شقيقته الفنانة مريم فخر الدين، ثم عمل في هذه الفترة موظف استقبال في أحد الفنادق.

اعتزال يوسف فخر الدين الفن واتجاهه إلى التجارة

- انقطع يوسف فخر الدين، عن التمثيل نهائيًا في بداية الثمانينات وقرر اعتزال الفن.

- قرر أن يقضي آخر حياته في الاهتمام بتجارته في اليونان حتى رحيله عن عمر ناهز 67 عامًا.