رئيس التحرير

محمود مسلم

«الضبطية القضائية» تخلق سجالا بين الطماوي ودرية شرف الدين بـ«النواب»

كتب:

ولاء نعمه الله
05:38 م | الأحد 26 ديسمبر 2021
مجلس النواب

مجلس النواب

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سجالا بين إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

تعديلات قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن 

وقال النائب إيهاب الطماوي، «أرفض ما ذكرته النائبة درية شرف الدين قائلة: إن المصرح لهم بمباشره هذا العمل من جهاز الرقابة على المصنفات، غير مؤهلين للحكم الفني، ولذلك رأينا ان أعضاء النقابات مؤهلين أكثر لممارسة ذلك».

وشدد «الطماوي»، أنه لا يجوز إطلاق الأحكام دون التأكد منها، والمشكلة ليست فى وجود ضبطية قضائية، قائلا «مش حتقدر تعالج المشكلة التي تواجه الناس علي يوتيوب»، وهناك دول شقيقة ما زالت شقيقة، وهذا حقهم، وليس من حقنا التدخل في ذوقهم العام، وبإقامة مثل تلك الفعاليات، لا يسعون إلى النيل من تاريخ مصر الثقافي، بدليل إقامتهم فعاليات أخرى تحيي فن الزمن الجميل.

وأكد الطماوي، أن من الضروري أن نواجه أنفسنا الفكر بالفكر، وليس بالضبطية القضائية، ونعمل على رقي الفن، والعودة إلي الترابط الأسري وليس بالتهديد والتجريم، وبطرح أفكار تواكب الجمهورية الجديدة.

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

يذكر أن الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أشارت إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، شبه معطل، وبه مجموعة من الموظفين، ولا يوجد له فى المحافظات فروع أو أي رقابة على المصنفات، وأن المسألة تحولت إلى «سداح مداح».

وكان مجلس النواب، رفض فى الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

اقرأ المزيد:

برلماني: «لو منحت الضبطية القضائية لكل من يطلبها مين هيتحبس»

النواب يرفض منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية

أزمة برلمانية بسبب منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات التمثيلية

نائبة عن الضبطية القضائية للنقابات الفنية: هدفها الوصول لمحتوى جيد

جدل برلماني حول الضبطية القضائية للنقابات الفنية: تغول على السلطة أم ضبط للأداء؟

معلومات عن قانون المالية الموحد: منح مفتشي العدل صفة الضبطية القضائية

10 مواد تحدد طبيعة عملهم.. تفاصيل سلطات موظفي الضبطية القضائية

العدل تعطي «الضبطية القضائية» لمتابعي المتخلفات السائلة بالمدن الجديدة

العدل تمنح صفة الضبطية القضائية لـ30 من العاملين بـ«القومي للاتصالات»