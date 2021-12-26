«الضبطية القضائية» تخلق سجالا بين الطماوي ودرية شرف الدين بـ«النواب»

شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سجالا بين إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

تعديلات قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن

وقال النائب إيهاب الطماوي، «أرفض ما ذكرته النائبة درية شرف الدين قائلة: إن المصرح لهم بمباشره هذا العمل من جهاز الرقابة على المصنفات، غير مؤهلين للحكم الفني، ولذلك رأينا ان أعضاء النقابات مؤهلين أكثر لممارسة ذلك».

وشدد «الطماوي»، أنه لا يجوز إطلاق الأحكام دون التأكد منها، والمشكلة ليست فى وجود ضبطية قضائية، قائلا «مش حتقدر تعالج المشكلة التي تواجه الناس علي يوتيوب»، وهناك دول شقيقة ما زالت شقيقة، وهذا حقهم، وليس من حقنا التدخل في ذوقهم العام، وبإقامة مثل تلك الفعاليات، لا يسعون إلى النيل من تاريخ مصر الثقافي، بدليل إقامتهم فعاليات أخرى تحيي فن الزمن الجميل.

وأكد الطماوي، أن من الضروري أن نواجه أنفسنا الفكر بالفكر، وليس بالضبطية القضائية، ونعمل على رقي الفن، والعودة إلي الترابط الأسري وليس بالتهديد والتجريم، وبطرح أفكار تواكب الجمهورية الجديدة.

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

يذكر أن الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أشارت إلى أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، شبه معطل، وبه مجموعة من الموظفين، ولا يوجد له فى المحافظات فروع أو أي رقابة على المصنفات، وأن المسألة تحولت إلى «سداح مداح».

وكان مجلس النواب، رفض فى الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.