نائبة عن الضبطية القضائية للنقابات الفنية: هدفها الوصول لمحتوى جيد

قالت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على الضبطية القضائية للنقابات الفنية، تُعد سلسلة من الموافقات، بعد تقديم المشروع من قبل الحكومة، حيث يبدي مجلس الشيوخ رأيه، لافتة إلى أن هذه الضبطية تهدف إلى تنسيق العمل من أجل إيجاد مال وإحضار آلية لتغطية أموال المشتركين في النقابة والأشخاص الذين وصلوا إلى نهاية العمر ولا يوجد تأمين عليهم.

معاش بعض الفنانين يصل إلى 75 جنيها

وأضافت «السعدني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الفنانين التشكلين في النقابة، معاشهم يصل إلى 75 جنيها، وهي المكان الوحيد الذي يلجأ إليه الفنان من أجل العيش، بعد أن أصبح كبيرا في السن، وغير قادر على تقديم أعمال جديدة.

تفعيل الرقابة المتخصصة يعطي مزيدا من الحريات

وأكدت عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تفعيل الرقابة يُعد منحا لمزيد من الحريات، من أجل أن يتابع الفنان زميله، وأن يراقب المبدع نظيره، من أجل تقديم محتوى جيد.

ولفتت السعدني، إلى أن حذف الفنان عمر كمال مقطع «خمور وحشيش» واستبداله بـ«تمور وحليب»، أثناء غنائه مهرجان «بنت الجيران» اليوم، سببه أن السعودية أرض طاهرة، مبينة أن مصر هي الأخرى أرض طاهرة أيضا لأنها التي أنجبت الفن.

هاني شاكر في البرلمان

وحضر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلى البرلمان منذ يومين لمناقشة أزمة المهرجانات، مطالبا بضرورة منح الضبطية القضائية من النقابات المهنية الفنية، مؤكدا أن عدم وجودها، يغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين، لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يجري تقديمه على الساحة الفنية.

اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بحضور هاني شاكر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة تعديلات القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية.

النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة

بدوره، قال الفنان هاني شاكر، إن النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة، وأن النقابة ليس لديها من الأدوات والآليات لمواجهة وقوع أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية، أو داخل الفنادق أو القرى السياحية.

منع موظفي نقابة المهن الموسيقية من مزاولة عملهم

وتابع بأن موظفي النقابة يجري منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية، ولا يمكنهم دخولها، مشيرًا إلى ضرورة إعفاء مكتبة الإسكندرية من الضرائب، نظرا لما تقدمه من حفلات راقية، تمثل صورة حضارية جميلة لمصر.

بعض الأغاني «زبالة»

وقال هاني شاكر، «عند وجود تجاوز في حفلة، لا تستطيع النقابة سوى عمل محضر، والمحاضر تصبح في الأدراج، وخلال 6 سنوات من وجودي في النقابة، لم يُبت في أي قضية»، وهاجم أغاني المهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: أما ألاقي فيديو على يوتيوب، لأغاني فيها أشياء سيئة أو مخلة وبعضها «زبالة» ماذا نفعل كنقابة؟ مضيفا «وصلنا إلى مرحلة صعبة».