تعديلات قانون المهن التمثيلية والسينمائية.. زيادة رسوم القيد أبرزها

انتهت اللجنة المشركة من لجنة الإعلام والثقافة ولجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة بمجلس النواب من إعداد تقريرها الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، الذي قدمته الحكومة المصرية، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وتعرض «الوطن» في هذا التقرير التعديلات الجديدة.

تغليظ عقوبات القانون

وأوضح التقرير الذي أعدته اللجنة وحصلت «الوطن» على نسخه منه، أن التعديلات الجديدة تضمنت تغليظ عقوبة من يخالف قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، حيث يعاقب من يخالف القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

زيادة رسوم الاشتراك

وأشار التقرير، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية تضمنت زيادة رسوم القيد في النقابة من ألف جنيه بدل من 5 جنيهات، وزيادة رسوم إعادة القيد لتصبح 3 آلاف جنيه بدل من 5 جنيهات، وفي حالة التخلف عن تصويت تكون الغرامة 200 جنيه بدل من جنيه واحد، أما رسوم الأتراك السنوي أصبحت 200 جنيه بدل من 4 جنيهات، وطابع الدمغة أصبح 50 جنيها بدل من 100 مليم، وزيادة رسوم الاشتراك في صندوق الإعانات لتصبح 200 جنيه بدل من 20 جنيها، وذلك لزيادة موارد صندوق النقابات لتأمين الأعضاء من العجز والمرض.

التصدي لورش التمثيل

وتضمن التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية، إنشاء سجل خاص في النقابات لتسجيل الورش الفنية، وإلزام مشروع القانون من يريد تقديم دورات تدريبية الحصول على ترخيص من النقابة ودفع مبلغ ألف جنيه، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل مبلغ 500 جنيه، كما وضعت هذه المادة عقوبة على كل من يخالف أحكامها بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ويمكن الاطلاع على التقرير من هنا.