عاجل.. صحة النواب توافق على تشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشأت الصحية، ووافقت وزارة الصحة على أهداف مشروع تعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الأعتداء على المنشأت الصحية بما تشمل من مستشفيات أو مراكز صحة أو عيادات أو أطباء وعاملين.

وقال المستشار محمد بركات، ممثل وزارة الصحة، خلال الجلسة، أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيكن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشأت الصحية وكذلك النائبة نسرين صلاح.

غليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمتشآت الطبية

وعرض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مؤكدا أن ظاهرة الإعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأشار النائب ايمن أبو العلا قائلا: في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات. ،يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى.

وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب ، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا الى ان ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

كما يتضمن التعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لايمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام. وأشار الى ان الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح ان العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».

عقوبات الإعتداء على الأطباء والمستشفيات تصل للسجن 7 سنوات

وقال : العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

و أيد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أهمية إصدار قانون لمواجهة التعديات على المنشأت الصحية .

وقال الدكتور أشرف حاتم خلال أجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :أن عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشأت الطبية .

أزمة الأعتداء على المنشأت الصحية

واستطرد قائلا:منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الأعتداء على المنشأت الصحية ،ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانوم المسؤولية الطبية ،يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية .

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن الهجوم على معهد القب بأمبابة العام الماضى، بسبب وفاة احد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.