تصل للمؤبد.. عقوبات الاعتداء على الأطباء في القانون الجديد

يشهد مجلس النواب مناقشة بعض التشريعات الهامة التي تهم الناس، ومن هذه التشريعات مشروع قانون يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري، ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بالاعتداء على أي طبيب، وذلك لحماية الأطباء من التعدي، وتعرض «الوطن» في هذه السطور العقوبات التي نص عليها مشروع القانون.

عقوبات الاعتداء على الأطباء

وأوضح مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، أنه يعاقب كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

عقوبة ضرب الأطباء وطاقم التمريض

وتضمنت تعديلات قانون العقوبات الخاصة بمشروع قانون تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء، في حالة وقوع اعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المساعد له ووقعت الجريمة أثناء تأديتهم العمل يوقع عقوبة على المعتدي بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ونص مشروع قانون الاعتداء على الأطباء، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، على أنه في حالة وقوع الجريمة من أكثر من معتدي أو إذا تم استخدم أسلحة أو الآلات والمصنوعات التي تصنف ضمن الأسلحة تضعف مقاومة المجني عليه وتصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

قانون الجوائح الصحية

يذكر أن مجلس النواب قد وافق على قانون مواجهة الجوائح والأوبئة الصحية، والذي يستهدف حماية البلاد وقت الجوائح الصحية التي قد تصيب البلاد، وينص على إنشاء لجنة لإدارة الجوائح الصحية، وتقرر موقف البلاد وقت الأزمة، وتستمر صلاحيتها لمدة سنة، ويجوز التجديد لها، ولها 25 إجراء تقوم بهم، ولمعرفة إجراءات لجنة الجوائح والأوبئة الصحية وقت الأزمات اضغط هنا.