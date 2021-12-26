شاهد في واقعة ضحية النصب باسم «كلية الشرطة» بالمعادي: اشترى مني سكينة

حصلت «الوطن» على نص أقوال شاهد إثبات في قضية واقعة قتل الشاب «ممدوح أمين» على يد محتال أوهمه بقدرته على إلحاقه بكلية الشرطة، وحصل منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير ذلك، ثم قتله للتخلص من فعلته، في القضية التي حملت رقم 21484 لسنة 2020 جنايات المعادي، المقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، التي أحيل المتهم فيها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وجاءت أقوال الشاهد «سعيد. ع» صاحب محل أدوات منزلية، اشترى منه المتهم أداة الجريمة فيما يلي:

س: ما معلوماتك بشان الواقعة محل التحقيق؟

ج: «اللي حصل أنى فاتح محل ادوات منزلية في حلوان، جالى واحد، وقالى عاوز سكينة مطبخ للبيت، وبعد ما اديتهاله قالى لا أنا عاوز سكينة أحسن من كده، فقلتله أنا بلم علشان الحظر ومش فاضى أدور تاني، قالى طب عاوز كيس، قلتله مش عندى، قام حاططها فى الجاكيت اللى لابسه ومشى، ودا كل اللى أعرفه عن الموضوع ده»

س: متى وأين تحديدا حضر إليك ذلك الشخص؟

ج: جالى يوم الجمعة 2020/12/18، حوالى الساعة تسعة ونصف أو عشرة ونصف بالليل، فى المحل بتاعى فى حلوان خلف سنترال حلوان.

س: وهل يمكنك التعرف على ذلك الشخص إذا رأيته؟

ج: أيوة

مخدش حاجة تاني.. وقالى عاوز سكينة أحسن

س: هل ابتاع المتهم مصطفى يوسف عشماوى أية أشياء اخرى؟

ج: لا هو مشتراش حاجة تانى لكن هو قالى إن السكينة دى مش مش عجباه

س: وما الذي أخبرك به المتهم سالف الذكر تحديدا بشأن تلك السكين؟

ج: قالى عاوز سكينة أحسن من كده

مرضيتش أديله كيس وحط السكينة في جيب الجاكيت

س: ما مدى إحضارك ثمة سكين آخر للمتهم سالف الذكر؟

ج: لا أنا مجبتلهوش

س: وما الذي دعاك إلى ذلك؟

ج: لأني قلتله بلم عشان الحظر

س: وهل انصرف المتهم مصطفى يوسف عشماوى عقب ذلك؟

ج: أيوة خد السكينة ومشي

س: وأين احتفظ المتهم سالف الذكر بالسكين؟

ج: قالى عايز كيس علشان احط فيه السكينة، لكن بعد كده قلتله أنا بلم خلاص، راح خد السكينة وحطها في جيب الجاكيت من جوة

س: كم استغرق تواجد المتهم برفقتك؟

ج: احنا مكملناش خمس دقايق

س: وما حالة المتهم مصطفى يوسف عشماوى حال رؤيتك له؟

ج: مركزتش لأنه قالى عايز السكينة واديتهاله ومشي

س: وهل كان يحمل المتهم مصطفى يوسف أشياء بحوزته؟

ج: لا مكنش شايل حاجة ولا معاه أي حاجة

س: ومن كان برفقة المتهم حال حضوره؟

ج: كان لوحده.