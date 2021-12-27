زوجة في دعوى خلع: رفضت أديله 5000 جنيه فحاول يقتلني بسكينة المطبخ

بعد 4 أشهر فقط من زواجها، استجمعت «ك. م» الشابة العشرينية شجاعتها، وتوجهت لمحكمة الأسرة، وهي تبكي وتنتظر دورها وسط عشرات النساء المعنفات أمام باب المحكمة، لتحكي للقاضي ما حدث معها، بعد أن كتبت لخبراء التسوية في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، عدم التوصل لحل للتصالح لأنها تخشى العيش معه تحت سقف واحد، بعد أن حاول قتلها لرفضها إعطائه 5 آلاف جنيه، وأنها تحملت 4 أشهر من العذاب، وعندما طلبت الطلاق هددها بتشوية سمعتها، فلجأت لمحكمة الأسرة بزنانيري، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 573 لسنة 2020.

تزوجته رغماً عنها بعد شهرين

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة، وهي منهارة من البكاء، إنها تزوجت بعد شهرين من الخطوبة من رجل رشحه لها والدها، وأجبرها على الزواج منه، ولم تقابله سوى مرتين فقط وبعدها علمت أن والدته هي من قامت بترتيبات الزواج، وتجهيز شقة الزوجية دون أخد رأيها حتى، وعندما اعترضت كان ردها أنها مشغولة بعملها، وتم الزواج وسط أجواء عائلية، وبعد أسبوع عادت لعملها وطلبت منه العودة لعمله، إلا أنها فوجئت بأنه عاطل عن العمل ويعيش على المعاش الذي تركه والده، فاعترضت على الوضع، وكانت هذه المرة الأولى التي ضربها فيها بل سحلها حتى استغاثت بوالدته، وعندما ذهبت لمنزل والدها أعادها لمنزلها حتى لا تسبب في فضيحة له، بحسب كلامها.

عاشت 4 أشهر في تهديد وعذاب

وأضافت «ك. م»، في دعواها، أنها ظلت 4 أشهر ضحية لعنف زوجها، وكانت تخاف أن تذهب لمنزل عائلتها وتشتكي حتى لا يعنفها والدها ويعيدها لمنزل زوجها مرة أخرى، وتشمت حماتها بها كالعادة، مؤكدة أنها كانت تنفق على المنزل وعلى زوجها رغماً عنها وتحت تهديدات أنه سيطلقها ويتسبب لها في فضيحة، فكانت تعطيه الأموال دون تفكير بسبب الرعب الذي كانت تعيش فيه، بحسب وصفها، موضحة أنها عندما كانت تطلب منه النزول للبحث عن عمل يرد عليها بأنه ليس بحاجة للمال فلديه معاش والده ومرتبها، وكان دائما يقول لها بأن أموالها كافية، وتزداد تهديداته لها.

حاول يقتلها بسكين مطبخ

وتابعت الزوجة باكية: «كنت محوشة 5000 جنيه عشان أخليهم لو احتجت حاجة، أو لما تحصل حاجة، خصوصا أنه مش بيشتغل، ولما لقاهم ضربني وعور جسمي كله، ولما صرخت سحلني على السلم، ولما حاولت أدافع عن نفسي جاب سكينة من المطبخ، وحاول يقتلني لحد ما أمه شالته بعيد عني، وقالتلي روحي عند بيت أهلك».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها ذهبت لمنزل عائلتها وأخبرتهم بما حدث، ونقلها والدها للمستشفى حتى يخيط لها جرحها وتتلقى العلاج، وبعد أيام طلب من زوجها الطلاق فرفض وهددهم بتشوية سمعتها، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع، والتي لا زالت منظورة أمام المحكمة.