علاقات بدأت بالحب وانتهت في محكمة الأسرة: «مبقاش فيه سويت نوفمبر»

حكايات تصلح لكتابة سيناريوهات سينمائية، تروي تفاصيل قصص حب تحولت إلى دعوات خُلع وطلاق، نتيجة خلافات زوجية ومفاجآت صادمة للشريكين بعد دخول «عش الزوجية».

ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز قضايا محكمة الأسرة التي شهدها شهر نوفمبر قبل ساعات من انتهائه كالآتي:

سيدة عن زوجها: «بيقبض بالدولار ومش بيصرف علينا»

بعد قصة حب طويلة وقفت سيدة داخل محكمة الأسرة بالدقي، تشتكي شريك عمرها، بسبب امتناعه عن سداد نفقاتها هي وأبنائها، مما دفعها لرفعة دعوى نفقة ضده، مؤكدة أنه تركها منذ 8 أشهر دون سبب واضح ولديها أربعة أبناء يحتاجون لنفقة لتوفير مأكل وملبس لهم.

وفجرت السيدة صاحبة الدعوى، مفاجأة بأن زوجها صاحب وظيفة مرموقة ويتقاضى راتبه بالدولار: «قادر يصرف علينا بس رافض».

هبة خلعت زوجها والسبب «طلع نصاب»

أوهمها قبل الزفاف بأنه رجل أعمال وله مكانة مرموقة في المجتمع واشترى لها «شبكة» باهظة الثمن، وفوجئت بعد ذلك بأنها «ذهب صيني»، وأنه نصاب محترف بعد أن وقعت في حبه، وأسرعت في رفع دعوى خُلع ضده بمحكمة الأسرة، كي تنقذ نفسها من شخص ادعى الكذب بحسب وصفها، قائلة: «قالي جايبلك شبكة بـ300 ألف جنيه وطلعت فلصوا وعندي شقة فاخرة وفي الآخر طلعت إيجار».

شاب يستغيث: «زوجتي خانتني مع زميلها في الشغل»

الصدمة هذه المرة من نصيب «وجدي» الشاب الذي تزوج من فتاة أحلامه، وفوجئ بعد الزواج بخيانتها مع زميلها في العمل بعد مشاهدة محادثات «الواتس اب» بينهما؛ مما دفعه لرفع دعوى نشوز ضد زوجته أمام قاضي محكمة الأسرة.

وأكد أنه أحبها من كل قلبه ولم يقصر في حقها يومًا وكان يعمل لإرضائها، ولكنها خدعته بكلمات معسولة بحسب وصفه: «بقالنا 5 سنين متجوزين بدون إنجاب ومستحمل وفي الآخر طلعت بتخوني».

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زوج يشتكي زوجته: «عايزة تبقى جزارة وأصابتني بعاهة»

شكوى أخرى، قد تبدو غريبة للبعض من شاب تزوج فتاة من أسرة تعمل في مجال الجزارة، وتريد أن تمتهن مهنة العائلة، لكنه رفض أن تقف زوجته داخل محل جزارة وتصبح «جزارة»، فنشبت خلافات بينهما مما دفعها لإصابته بعاهة مستديمة، الأمر الذي جعله يتقدم لمحكمة الأسرة لرفع دعوى نشوز ضدها مطالبًا بحقه: «طلبت منها الانفصال بشكل ودي رفضت».