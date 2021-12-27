أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021

مع اقتراب موسم أعياد الميلاد للعام الميلادي الجديد 2022، يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة في أسواق مصر، والتي تعتبر من الأطباق الرئيسية على مائدة العزومات واللقاءات العائلية.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي، اليوم الاثنين 27 ديسمبر الحالي، التي تنوعت بين سعر التفاح والكمثرى والكريز والموز والمانجو وغيرها، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، على النحو التالي:

سعر البرتقال

وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكري وصل لنحو 7 جنيهات، وأبو سرة لنحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 12 و18 جنيها.

سعر الخوخ

سجل سعر الكيلو جرام من الخوخ المستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 6 إلى 10 جنيهات.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 7 جنيهات.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى حوالي 40 جنيها.

سعر التفاح

بلغ سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيها، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 27 جنيها، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا، أما التفاح اللبناني فبلغ سعره نحو 28 جنيهًا.

سعر البرقوق

بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري المستورد نحو 30 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى المستوردة نحو 30 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 7 و10 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا.

سعر الفراولة

تراوح سعر الكيلو جرام من الفراولة بين 12 إلى 25 جنيهًا.

سعر العنب

سجل سعر الكيلو جرام من العنب كرمسن نحو 25 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 12 جنيهًا.