«المانجا راحت فين؟».. «جوجل» تفجر مفاجأة بشأن بحث المصريين عن الفاكهة

تهتم شركة «جوجل العالمية» سنوياً، بمعرفة أكثر الكلمات تداولاً على محرك البحث الخاص بها على مدار العام، فضلا عن الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً بين الشعوب المختلفة.

كما تعمل «جوجل» بشكل دائم على تطوير أدوات البحث، وفهم الأسئلة والاستفسارات المطروحة بالعديد من اللغات، ويقبل غالبية الأشخاص من مختلف دول العالم متنوعة الثقافات على استخدام محرك البحث Google، للحصول على معلومة أو استكشاف حدث ما.

واستعرضت «جوجل»، نتائج البحث لعام 2021، للعديد من الشعوب، ومن بينها الشعب المصري، لتظهر أكثر ما أثار فضوله على مدار 12 شهرا، وحقق «تريندات» واسعة، خاصةً في بداية العام حيث كان تأثير جائحة كورونا العالمية منعكساً على محرك البحث، فضلا عن الموسم الرمضاني.

المصريون يبحثون عن «المانجو»

ولفتت «جوجل» في بيان لها، إلى اهتمام المصريين بالبحث عن كلمة «المانجو» خلال 2021، باستخدام محرك بحث جوجل؛ الأمر الذي فسرته الشركة العالمية، بتضرر محصول المانجو جراء ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق الصيف الماضي، الذي وصف بأنه أشد مواسم الصيف ارتفاعاً في درجة الحرارة منذ 5 سنوات.

ويشار إلى تراجع متوسط إنتاجية فدان المانجو خلال النصف الأول من 2021، لتصل إلى أقل من 5 أطنان للفدان، وفي بعض الأحيان، انخفضت إلى 3.7 و4 طن، بحسب بيانات وزارة الزراعة، وذلك لحساسية المحصول الشديدة لدرجات الحرارة والتقلب والتغير المناخي الذي كان سمة أساسية لطقس هذا العام.

كما سجل موسم حصاد المانجو لعام 2021، هبوطاً بنسبة تتراوح بين 20: 25%، وذلك لأنَّ التقلبات المناخية لم تساعد في عملية تلقيح أزهار المانجو، وأدت إلى «موت الأجنة».

ماذا سأل المصريون جوجل هذا العام؟

وبحث المصريون على مدار عام 2021، عن عدد من الأحداث والأشخاص والأماكن، وجاءت كالتالي:

النادي الأهلي يتصدر قائمة البحث على جوجل في 2021

وتصدر النادي الأهلي محرك بحث جوجل، وفقاً لبيان صادر عن الشركة العالمية، فيما احتلت نتيجة الثانوية العامة 2021، المركز الثاني في قائمة اهتمامات المصريين على محرك بحث «جوجل» خلال العام.

وفي المرتبة الثالثة، جاء «تسجيل لقاح كورونا»، ثم «شريهان»، و«الألعاب الأولمبية»، و«جمع حليب»، في إشارة إلى أحد اسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.

وأعقب ذلك في البحث: «علم فلسطين»، و«الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة»، الذي أثار ذعر العالم لفترة غير قليلة، وتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، و«سد النهضة».

وجاء النجم سمير غانم في المركز العاشر بقائمة البحث، وذلك بعد رحيله عن عالمنا بسبب إصابته بفيروس كورونا.