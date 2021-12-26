«قومي المرأة» يواصل تدريب الدعاة عن أضرار الزواج المبكر ونصائح للحوامل

واصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية الثانية للمدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية في ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة، وذلك في إطار سلسلة التدريبات التى يتشارك فيها المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية.

التدريب استهدف عددا من الأئمة والقساوسة

واستهدف التدريب عددا من الأئمة والقساوسة من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وأسوان والأقصر وقنا) بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب، والدكتور على الله شحاتة، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، والقمص تادرس عطية الله بكنيسة مارجرجس، والأمير تادرس بالإسكندرية، والدكتورة علا حجازي المديرة العامة للإعلام والتربية السكانية بوزارة الصحة، والدكتور أسامة الجندي مدير عام المساجد الحكومية.

وأشار الدكتور بهاء شوكت إلى مفاهيم الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية وآثارها على صحة المرأة، وعرض مبادئ تقديم الدعم والتثقيف للنشء والمراهقين والتعريف الصحيح لمرحلة المراهقة.

وعرض الدكتور على الله شحاته مدى حرص الدين الإسلامي على صحة المرأة.

القمص تادرس: الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع

وأشار القمص تادرس عطية الله إلى مكانة المرأة في المسيحية، مؤكداً أن الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع.

وأوضحت الدكتورة علا حجازى مفهوم الأمومة الآمنة وأهمية مشورة ما قبل الزواج وأضرار الزواج المبكر، والنصائح الصحية للسيدات الحوامل متضمنة مشورة تنظيم الأسرة وعلامات الحمل الخطر.

واستعرض الدكتور أسامة الجندي الأمومة الآمنة من المنظور الديني، وقد تم تقسيم الحضور لمجموعات عمل لعرض كيفية التوعية بأشكال متعددة كالندوات والمسرحيات.