وزارة الأوقاف تعلن النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها كالتالي:

نتيجة مسابقة القرآن الكريم

الفرع الأول من مسابقة القرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

1. عبد الله على محمد محمد مصر الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. سارة أيمن أحمد موسي مصر الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. إيمان جمال فاروق حسن مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4. عبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الثاني

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا والفائزون هم:

1. أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. محمود على شانفي جزر القمر الثاني 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. عبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4. على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثالث

حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

1. نادي سعد جابر محمد مصر الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير.

2. محمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير.

3. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الرابع

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا:

1. شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر الثاني 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

فرع الأئمة

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا.

1. أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. عوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. أحمد مهدي مصطفى مهدي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. محمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. محمد طارق أنصاري الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.