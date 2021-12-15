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وزارة الأوقاف تعلن النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب:

إسراء سليمان
05:18 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
جانب من فعاليات مسابقة القرآن الكريم

جانب من فعاليات مسابقة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها كالتالي:

نتيجة مسابقة القرآن الكريم

الفرع الأول من مسابقة القرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

1. عبد الله على محمد محمد مصر الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. سارة أيمن أحمد موسي مصر الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. إيمان جمال فاروق حسن مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4. عبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الثاني

 حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا والفائزون هم:

1. أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. محمود على شانفي جزر القمر الثاني 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. عبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

4. على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

الفرع الثالث

حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

1. نادي سعد جابر محمد مصر الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير.

2. محمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير.

3. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

الفرع الرابع

حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا:

1. شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر الثاني 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

فرع الأئمة

حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا.

1. أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

2. عوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.

3. أحمد مهدي مصطفى مهدي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

4. محمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

5. محمد طارق أنصاري الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

 

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