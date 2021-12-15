وزارة الأوقاف تعلن النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم
كتب:
إسراء سليمان
05:18 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
جانب من فعاليات مسابقة القرآن الكريم
أعلنت وزارة الأوقاف النتيجة الكاملة للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها كالتالي:
نتيجة مسابقة القرآن الكريم
الفرع الأول من مسابقة القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن بالترتيل ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:
1. عبد الله على محمد محمد مصر الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
2. سارة أيمن أحمد موسي مصر الثاني 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
3. إيمان جمال فاروق حسن مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
4. عبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
الفرع الثاني
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا والفائزون هم:
1. أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
2. محمود على شانفي جزر القمر الثاني 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
3. عبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
4. على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
5. درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير
الفرع الثالث
حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30 ) عامًا، وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:
1. نادي سعد جابر محمد مصر الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير.
2. محمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير.
3. عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
4. أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
5. أميرة أحمد عبد الوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
الفرع الرابع
حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا:
1. شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
2. أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر الثاني 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
3. روميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
4. مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
فرع الأئمة
حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا.
1. أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
2. عوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير.
3. أحمد مهدي مصطفى مهدي مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
4. محمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
5. محمد طارق أنصاري الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.