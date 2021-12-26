رئيس هيئة التعمير: سيتم زراعة 400 ألف فدان في توشكى بنهاية 2023

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم توفير 500 ألف فدان في وسط سيناء من أجل بناء محطة مياه قدرتها 5.6 مليون متر مكعب، لافتًا إلى أنه عملت فيها 21 ألف مهندس وكانت أفضل محطة صرف في المنطقة.

إنفاق 700 مليار جنيه لعمل محطة مياه في سيناء

وأضاف «الشحات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة اليوم»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك مجهود من الهيئة الهندسية ومختلف الأفراد حيث تم إنفاق 700 مليار جنيه للوصول على محطة مياه مميزة مبينا أن محطة ترع السلام تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.

العمل في الدلتا الجديدة

وأوضح رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه يتم العمل في الدلتا الجديدة باستهداف 2.2 مليون فدان، مبينًا أن اختيار المشروع الزراعي في الماضي كان تأتي بعد خطوة تنفيذ البنية التحتية، ولكن حاليا يتم العكس من أجل العمل على دراسة البيئة لمعرفة أنواع المحاصيل التي تستهدفها الدولة حيث يتم التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والبنجر ثم الاهتمام بالمشاريع العطرية.

كمية الأفدنة المزروعة

وأشار رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن فرع 4 في مشروع توشكى كان متوقف بسبب حاجز صخري يمنع مرور المياه، وتم تكسير هذا الحاجز وتركيب المياه وتوصيلها عن طريق ترعة مكشوفة بطول 220 سنتيمتر، وحاليًا يتم عمل مضخات والاتجاه لاستخدام الانحدار الطبيعي، وستكون هناك نحو من 300 إلى 400 ألف فدان مزروع في نهاية 2023.

الانتهاء من 70% من القرى لخدمة العاملين

وذكر رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه في الماضي كان من الصعب التنقل إلى مشروع توشكى ولكن حاليا المحاور تعمل على تسهيل الوصول إلى توشكى، وتم الانتهاء من 70% من القرى التي ستعمل على خدمة العاملين في مشروع توشكى.