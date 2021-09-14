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هيئة التعمير تسلم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد (صور)

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الوطن
02:56 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
هيئة التعمير تسلم عقود منتفعي أرض سهل الطينة بمحافظة بورسعيد (صور)

سلمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مزارعي سهل الطينة بمحافظة بورسعيد، عقود أراضيهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المنتفعين، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمناسبة احتفالات مصر بعيد الفلاح، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. 

وناشد الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مزارعي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق وقرية الأمل، الذين لم يتسلموا عقودهم بسرعة التوجه إلى مندوبي المناطق؛ للتوقيع عليها واستلامها.

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