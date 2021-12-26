مصدر: محمد عواد غاضب بسبب مجاملة أبو جبل في الزمالك

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق، أبدى للمقربين منه، ضيقه وغضبه الشديد، من تواجده على دكة البدلاء خلال مباراة غزل المحلة، التي أقيمت مساء أمس السبت.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن محمد عواد، يرى أنه عاد إلى دكة البدلاء خلال مباراة المحلة، مجاملة لزميله محمد أبو جبل، بعد اختياره ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير 2022.

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