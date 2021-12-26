براءة رئيس الزمالك من تهمة سب الخطيب ومجلسه

برأت المحكمة الاقتصادية اليوم، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ومجلس إدارة النادي الأهلي، في الدعوى المقامة من الأخير ضد رئيس الزمالك.

سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وحملت الدعوى رقم 1451 لسنة 21، أن المستشار مرتضى منصور سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

أزمة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

وأسدل الستار «مؤقتا»، على أزمة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، بقرار وزارة الشباب والرياضة إلى منصبه، بصحبة مجلسه، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري.

يذكر أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الماضي 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.