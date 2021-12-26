مجدي عبدالغني: حازم إمام في ورطة مع الزمالك بسبب التجديد

قال الإعلامي الرياضي مجدي عبدالغني، إنّ إدارة نادي الزمالك استقرت على عدم تجديد عقد حازم إمام مع الفريق، خاصة وأنّ هناك رؤية خاصة في مجلس الزمالك بشأن التعاقدات الجديدة الخاصة بمركز الظهير الأيمن، سواء من ناحية الإطاحة بلاعب مثل المثلوثي أو التعاقد مع لاعبين جدد.

وتابع عبدالغني، خلال برنامجه «ملعب البلدوزر»، المٌذاع عبر شاشة «الشمس»، أنّ قرار المجلس جاء بسبب أنّ اللاعب أصبح كثير الإصابات، ويغيب لفترات طويلة عن الفريق بسبب الإصابة، لدرجة أنّهم علقوا على تألقه مع الزمالك في المباراة الأخيرة، بأنّ الأمر معتاد، حيث يتألق اللاعب قبل كل تعديل أو تجديد عقد، وبعد ذلك يعود للاختفاء.

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