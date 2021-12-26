شروط يجب توافرها لمن يريد الحصول على بياناتك الشخصية.. اعرف حقك

يحرص القانون المصري رقم 151 لسنة 2020، على توفير كافة الحماية للبينات الشخصية الخاصة وتنظيم عملية الحصول عليها ومعالجتها، وتعرض «الوطن» في هذه السطور شروط يجب توافرها لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها.

شروط الحصول على البيانات الشخصية

وأوضح قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، أنه يجب لمن يريد جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، أن يتوفر فيه عدة شروط ليتمكن من جمع البينات الشخصية الخاصة، حيث لا بد أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني، ولا بد أن تكون هذه المعلومات صحيحة وسليمة ومؤمنة.

جمع البانيات الشخصية

وبيّن القانون، أنه للحصول على المعلومات والاحتفاظ بها، يجب أن لا يكون الاحتفاظ بهذه لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، وتحدد اللائحة التنفيذية السياسات والإجراءات، والضوابط، والمعايير القياسية للجمع و المعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

قانون حماية البنات الشخصية

وأشار قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، إلى أن الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، والتأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها، ووضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.