الفنان محمد محسن عبر إنستجرام «فيه ناس كتير زي القهوة دَلْقهم خير»

قال الفنان محمد محسن إن فقدان بعض الأشخاص أحيانا يكون خيرا، قائلا: «فيه ناس كتير زي القهوة دَلْقهم خير»، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

محمد محسن: أحيانا البعد عن الناس بيكون خير

شارك الفنان محمد محسن عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة كلاسيكية تعبر عن زمن الستينيات والسبعينات، مرتديا بالطو وقفازات في يده، وأكمل مظهره الكلاسيكي بنظارة سوداء، ممسكا بيده فنجان قهوة، معبرا أن أحيانا البعد عن الناس بيكون خير.

واتفقت معه الفنانة مي فاروق، بالرأي معلقة: «أحسنت القول يا صديقي»، ووافقته أن هناك أناسا مثل القهوة البعد عنهم غنيمة، كما يقال.

تفاعل الجمهور مع منشور محمد محسن

وتفاعل معه العديد من المتابعين، متفقين معه حيث علق أحدهم قائلا: «أوافق حضرتك في ناس كتير كالقهوة إنما أنت بالنسبة لنا في القلب».

وقال آخر: «نجم أصيل من زمن أصيل»، وعبَّر آخر معلقا: «عندما يبدع فنان في التعبير بكلمات تشبه العزف أكيد نفعهم أنا صاحبها يكون نجم بـ معنى الكلمة برافو»، وأضاف أحدهم، «الله الله .. هو ده المعنى الحقيقي لكلمة فنان».

وشارك الفنان محمد محسن، بموسم الرياض الأخير بالشهر الجاري، وقد عبَّر عن سعادته بالحفل عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «ليلة ولا في الأحلام في موسم الرياض وحفلة لا تُنسى، والجمهور السعودي العظيم اداني طاقة حب وفن تكفيني سنة لقدام».

كما احتفلت الفنانة هبة مجدي، بالكريسماس بسيشن كلاسيكي أيضا، عبر موقع التواصل الاجتماعي، معلقة: «عيد كريسماس سعيد لكل الناس».

يذكر أن الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي، رزقا بمولودهما الثاني، موسى منذ عدة أشهر قليلة، كما أن لديهم طفلة أخرى تدعى دهب.