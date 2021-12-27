«أوميكرون» يربك أمريكا.. إلغاء أكثر من 1750 رحلة جوية خلال يومين

وسط تحذيرات من ارتفاع إصابات متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، فى الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت تداعيات انتشار الفيروس على حركة الطيران، واضطرت عدد من شركات الطيران الأمريكية، لإلغاء مئات الرحلات بسبب مشاكل متعلقة بفيروس كورونا، ومتحوراته الجديدة.

وجرى إلغاء أكثر من 700 رحلة متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء قادمة أومغادرة أو محلية أمس الأحد، وفقا لموقع شركة «فلايت آوير» الأمريكية المعنية بتتبع الرحلات الجوية.

إلغاء 50 رحالة جوية اليوم الاثنين

كما جرى إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية كان مقرر إقلاعها اليوم الاثنين، وذلك لليوم الثالث على التوالى، حيث جرى إلغاء ألف رحلة جوية يوم السبت، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

نقص العمالة بسبب كورونا سبب إلغاء الرحلات الجوية

وترجع شركات الطيران سبب إلغاء الرحلات لمشكلات تتعلق بنقص العمالة ومرتبطة بتداعيات فيروس كورونا، وألقت شركات دلتا ويونايتد وجيت بلو، باللائمة على متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، منوهين إلى أن انتشار الفيروس تسبب في نقص أطقم العمالة وبالتالى إلغاء الرحلات.

وأوضح ديريك وولز، الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأمريكية، أن إلغاء الرحلات نتج عن طلبات إجازات مرضية بسبب الفيروس.

تحذيرات من استمرار ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون

فى السياق، أعلن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن متحور «أوميكرون»، ينتشر بسرعة في جميع أنحاء أمريكا.

وأوضح «فاوتشي»، أن أعداد المصابين بمتحور كورونا الجديد، قد تتجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات الأمريكية.

يشار إلى أنه جرى تسجيل أولى حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد، «أوميكرون» فى بوتسوانا وجنوب أفريقيا فى شهر نوفمبر الماضى.