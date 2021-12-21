يوميات أوميكرون في أمريكا.. أول وفاة و70% من الإصابات الجديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية، سجل متحور أوميكرون أول وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية هناك أن أكثر من 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي جرى تسجيلها الأسبوع الماضي، سببها على الأرجح هذا المتحور الجديد.

في فجر اليوم، أعلن مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية، أن رجلاً لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويعاني من ظروف صحية سيئة توفي، اليوم الثلاثاء، بعدما ثُبتت إصابته بمتحور أوميكرون، ويعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بهذه السلالة الجديدة في الولايات المتحدة.

وكشفت هيئة الصحة العامة في مقاطعة هاريس بالولاية أن الرجل، الذي كان في الخمسينات من عمره وكان مصابًا سابقًا بكوفيد-19، توفي بعد إصابته بمتحور أوميكرون، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقالت قاضية مقاطعة هاريس بتكساس، لينا هيدالجو، ومسؤولون آخرون، إن الوفاة هي أول حالة وفاة محلية من سلالة أوميكرون.

أكثر من 70% من الإصابات الجديدة بمتحور أوميكرون

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن أكثر من 70 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد التي تم تسجيلها على مدار الأسبوع الماضي سببها على الأرجح متحور أوميكرون الجديد.

وأظهر تقرير أصدرته هيئة مراكز مراقبة ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة CDC على موقعها الإلكتروني، أن 73.2 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوع الذي انتهى أمس الأول الأحد، سببها متحور أوميكرون، وهي زيادة بنحو ستة أمثال النسبة المسجلة في الأسبوع الذي سبق والتي بلغت 12.6 بالمائة.

وقد بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يزيد على 127 ألف إصابة حتى يوم الأحد، وبلغ متوسط حالات الدخول إلى المستشفيات نحو 7500 حالة في اليوم، وقد ارتفع الرقمان بأكثر من 30 بالمائة عن شهر سابق.

بايدن يخطط لتوفير 500 مليون اختبار منزلي سريع لكورونا

وفي محاولة للرد فيما يبدو على تحدي أوميكرون، ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن، اليوم الثلاثاء، في خطاب يهدف إلى طمأنة الأمريكيين وإقناعهم لاتخاذ الاحتياطات، أن الإدارة تخطط لتوفير 500 مليون اختبار منزلي سريع لـ(كوفيد-19) لتوزيعها مجانًا على أي أمريكي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بايدن، خلال خطابه، سيعلن أيضًا أن الولايات المتحدة ستقيم مواقع جديدة تعمل كمراكز للكشف سريعا عن فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وسيُقام المركز الأول في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.

وأوضحت أن بايدن شن حملة لتبني الجهود المبذولة لجعل اختبار فيروس كورونا رخيصًا ومتاحًا على نطاق واسع، لكن النظام الصحي يرتبك بسبب زيادة الطلب حيث ينتشر متحور أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة أن هناك نقصًا في الاختبارات السريعة في الوقت الحالي وسط زيادة في الطلب عليها، وفي الوقت نفسه تتزايد أوقات الاستجابة للاختبارات المعملية وينتظر الناس ساعات طويلة في طوابير طويلة أمام مراكز الاختبار.