البنك الزراعي: نمو «القروض» بنسبة 50% لـ«الصعيد» بنهاية نوفمبر 2021

عرض البنك الزراعي المصري، إنجازاته على مدار عام، أبرزها نمو محفظة القروض ليصل إجمالي حجمها لـ 14,2 مليار جنيه، بزيادة 2,9 مليار جنيه عن العام الماضي ونمو القروض الممنوحة لأهالي الصعيد إلى 50% بنهاية نوفمبر 2021.

فاروق: البنك يحرص على المساهمة في تنمية الصعيد

من جانبه، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنَّ مصرفه يحرص على المساهمة في تنمية محافظات صعيد مصر، في إطار دعم جهود الدولة والتوجيهات الرئاسية.

وأضاف «فاروق» في بيان صادر عن البنك اليوم، أن مصرفه يساهم في تعزيز وخلق فرص الاستثمار الزراعي والأنشطة ذات الصلة، وكذلك دعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد.

كما أشار إلى دعم البنك المركزي المصري، ومبادرة «أسبوع الصعيد» للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى الوجه القبلي، والتي تتماشى مع جهود البنك من فتح آفاق جديدة للاستثمار والتوسع في إتاحة القروض الزراعية والمساهمة في دعم وتمويل المبادرات والمشروعات القومية، مثل مبادرة التحول لنظم الري الحديث والمشروع القومي لإحياء البتلو وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان والطاقة الشمسية.

أكد «فاروق»، على الدور التنموي للبنك الزراعي، من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتطوير القرى «حياة كريمة»، بإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية للبنك وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان الصعيد.

26% من حجم محفظة القروض موجه إلى محافظات الصعيد في 2021

كشف رئيس البنك الزراعي، عن وصول حجم القروض الممنوحة بمحافظات الصعيد خلال 2021، إلى 26% من إجمالي المحفظة، ما يؤكد التوسع في منح التمويلات للصعيد.

وأضاف في تصريحاته، «ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 14,2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 بنمو بلغ 50% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض المخصصة لدعم الإنتاج النباتي في الصعيد 2,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، من بينها 1,6 مليار جنيه لدعم إنتاج محصول قصب السكر.

يجدر الإشارة إلى تعاقد البنك الزراعي مع مصانع السكر والمزارعين بعقود ثلاثية لتوريد القصب في محافظات الصعيد، علاوة على مضاعفة الفئات التسليفية لقروض الإنتاج النباتي لكافة المحاصيل لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة الارتفاع في تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.

وبلغ إجمالي القروض الموجهة لتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو بالصعيد نحو 1.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 7800 عميل لتربية 81862 رأس ماشية.

وقال «فاروق»، يوجه البنك كافة قدراته وإمكانياته للمساهمة بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف ويركز بشكل أكبر على محافظات الصعيد كونها الأكثر احتياجا لمساهمات المبادرة في عدد من المجالات، أبرزها إتاحـة التمويل للأنشطة الزراعية.

كما أكد على أنَّ البنك الزراعي، هو البنك الأكثر انتشارا في المحافظات، بشبكة فروع تبلغ نحو 1200 فرع، من بينها 451 فرع في محافظات الصعيد.

1,4 مليار جنيه تكاليف خطة تطوير فروع البنك بصعيد مصر

كشف عن خطة تطوير لفروع البنك بـ محافظات الصعيد، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، لتطوير 282 فرع في الصعيد، بالإضافة إلى 58 فرعاُ تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 290 مليون جنيه.

ويستهدف البنك الزراعي، نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى، لينتهي بالفعل من تركيب 1000 ماكينة خلال الشهور الثلاثة الماضية، بدعم من البنك المركزي المصري، من بينها 491 ماكينة في قرى محافظات الصعيد بتكلفة قدرها 242 مليون جنيه.

34 مليون جنيه لـ 3800 مستفيد للمشروعات الصغيرة بالصعيد

وأشار «فاروق» إلى أن البنك الزراعي يولي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويلات 34 مليون جنيه استفاد منها 3800 مواطن بقرى حياة كريمة عبر برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق».

كما لفت إلى أن المرأة الريفية هي الأوفر حظاً في الحصول على التمويل بنسبة 55% من إجمالي المستفيدين من البرنامج.

4 محافظات بوجه قبلي تستحوذ على تمويل 606 سيارة نصف نقل

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك قام بتمويل عمليات إحلال 606 سيارة نصف نقل «كبوت» واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بإجمالي تمويلات حوالي 110,1 مليون جنيه، حتى نهاية سبتمبر الماضي، في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بهدف تطوير وسائل النقل الجماعي في المحافظات وتوفير خدمة نقل آمنه ومميزة للمواطنين.