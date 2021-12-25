بث مباشر.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في صعيد مصر

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، بث مباشر، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشروعات تنموية في صعيد مصر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الصعيد، إذ أنفقت الدولة أكثر من 375 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الآن، على المشروعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والمرافق والطرق، وبدأ تنفيذ البرنامج منذ 2018 في سوهاج وقنا، بالتعاون مع البنك الدولي، بقرض يصل إلى 500 مليون دولار، وتمويل مماثل للحكومة، وشمل البرنامج نحو 18 مليار جنيه، وامتد لمحافظتي سوهاج والمنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميم البرنامج على باقي محافظات الصعيد.

ويعمل برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المتكاملة، وفي مشروعات المياه والصرف الصحي، خاصة مع توجيه 6 مليارات جنيه لبعض المناطق الصناعية، وتمويل التكتلات الإنتاجية، سواء في التصنيع الزراعي أو الحرف اليدوية.

نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة» لصالح صعيد مصروحصل الصعيد على نصيب الأسد من مبادرة «حياة كريمة»، إذ أنَّ المبادرة شملت 34 مركزًا في المرحلة الأولى، بتمويل يصل لـ155 مليار جنيه، وفي المرحلة المقبلة ستدخل 35 مركزًا بتمويل يصل لـ170 مليار جنيه، إلى جانب وجود استثمارات ضخمة موجهة للتحقيق التنمية المتكاملة في الصعيد، والاهتمام بجودة الحياة في الصعيد، إذ أن تمويل «حياة كريمة» يعتمد على حساب تكلفة المرافق والخدمات بصورة دورية.