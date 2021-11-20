تفاصيل الحصول على قرض سيارة ربع نقل وميكروباص من البنك الزراعي المصري

يبحث الكثير من العملاء على أفضل تمويل من البنوك لشراء سيارة، سواء كانت بهدف الاستخدام الشخصي «ملاكي» أو بهدف العمل عليها «ربع نقل والميكروباص» وتقدم البنوك العاملة في السوق المصرية أفضل الخدمات والمنتجات لمختلف الفئات من عملائها، ومن بين هذه البنوك البنك الزراعي المصري، الذي يقدم بجانب القروض الشخصية، قروض للحصول على سيارات، ومنها قرض شراء السيارة ربع نقل والميكروباص.

ويوفر البنك الزراعي المصري، قرضاً لعملائه للحصول على سيارة ربع نقل أو ميكروباص، وهناك الكثير من المميزات التي تجعل هذا القرض مناسبا للعملاء بمختلف شرائحهم.

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور، تفاصيل الحصول على تمويل سيارة ربع نقل والميكروباص من البنك الزراعي المصري، وهي كالتالي:

قيمة تمويل السيارة ربع نقل والميكروباص

تبلغ قيمة قرض السيارة الربع نقل والميكروباص نحو 400 ألف جنيه مصري.

نسبة تمويل قرض السيارة

يموِّل البنك الزراعي المصري السيارة ربع نقل والميكروباص بنسبة تصل إلى 80% من قيمة السيارة.

فترة سداد القرض

يمنح البنك الزراعي المصري العملاء قرض السيارة ربع نقل والميكروباص على فترات سداد تصل إلى 6 سنوات.

مميزات قرض السيارة

يميز قرض السيارة ربع نقل والميكروباص من البنك الزراعي المصري أن سعر الفائدة تنافسي مع توافر وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

من الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة ربع نقل والميكروباص (صورة بطاقة الرقم القومي سارية- إيصال مرافق حديث- بيان إثبات الدخل).

وكان البنك الزراعي المصري قد وقَّع في وقت سابق مع محافظة شمال سيناء لتوريد 82 «سيارة فان» لتوزيعها على أصحاب «التكاتك» في مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل للتوكتوك.