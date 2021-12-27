الغرف التجارية: اجتماع طارئ لشركات الأدوية الأربعاء المقبل

تعقد الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا طارئًا الأربعاء المقبل، لدراسة قرار هيئة الدواء، رقم 505 لسنة 2021، والخاص بإعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير وسيتم خلال هذا الاجتماع إعلان موقف هذه الشركات من هذا القرار.

عوف: القرار يؤدي لغلق 1900 شركة

قال الدكتور علي عوف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرار سوف يؤدى لغلق 1900 شركة مصنعه لدى الغير، متابعًا أن ذلك سوف ينعكس على اقتصاديات 100 مصنع قائم عليها.

وأضاف عوف، أن هذا القرار سوف يساعد على زيادة الاحتكار علمًا أن الشركات تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشجعه الدولة وفى نفس الوقت تقوم بتوفير فرص عمل كبيرة.

وتساءل رئيس الشعبة لماذا تفرض تطبيق قرار 505 لسنة 2021 وبهذه التكاليف الغير مبررة؟، لافتًا إلى ذلك يؤدى لأعباء مالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ارتفاع تكاليف المادة الخام لإنتاج الأدوية.

نص قرار هيئة الدواء

وكانت هيئة الدواء، قد أصدرت قرار رقم 505 لسنة 2021، بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لشركات التصنيع لدى الغير ونص القرار الذي نشر بتاريخ 17 نوفمبر 2021 من العام الجاري بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 258 زيادة عدد المستحضرات التي يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، كما ألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.

وتضمن القرار، تيسيرات في توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمي الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.

توطين صناعة الدواء وأصدرت الهيئة القرار لحشد الجهود لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء بما يخدم قطاع المتعاملين في مجال الدواء، وضمن سعي الهيئة للعمل على توطين الصناعة في مصر، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.

تعريف شركات التول

هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة حاصلة على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الصيدلة، لدخول ما يسمى بالصندوق الذي يضم 10 مثائل للأدوية الأصلية يسمح بصناعتها محليا، ولكن شركات التول لا تمتلك المصانع، فتتعاقد مع مصانع أدوية لإنتاج أدويتها، وهو ما يعرف بالتصنيع لدى الغير.