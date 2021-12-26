«هيئة الدواء» تحذر مرضى الحساسية من تناول المضادت الحيوية: تسبب الوفاة

حذرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك» المواطنين من خطورة تناول الأدوية غير الموصفة طبيا من الطبيب المختص، نظرًا لما تمثله من خطورة على صحة على المرضى لأن هناك أدوية يتم صرفها للمرضى دون استشارة الطبيب تسبب بعض الأزمات الصحية.

وقالت هيئة الدواء، إن الفرق بين الأدوية الطبية التي يتم صرفها بمعرفة الطبيب المختص والأدوية التي يتم أخذها دون استشارة الطبيب، موضحة أن الأدوية الوصفية هي تلك الأدوية التي يتم صرفها من قبل الطبيب وتحت إشرافه، أما الدواء الأدوية غير الوصفية هي التي يتم صرفها بدون وصفة طبية.

خطورة تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب

وتابعت هيئة الدواء، أن الأدوية الوصفية التي يتم صرفها بمعرفة الطبيب المختص، يتم استخدامها بغرض علاج أعراض أو أمراض بسيطة، والأدوية آمنة وفعالة عند اتباع الإرشادات الموجودة في النشرة المخصصة، ويمكن الرجوع للصيدلي في أي سؤال خاص بالدواء، منوهة بعدم تناول أي أدوية غير وصفية من دون الرجوع للطبيب المختص.

إجراء تحاليل قبل تناول أقراص المضادات الحيوية

وفي سياق متصل حذرت هيئة الدواء، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية بخطورة تناول «المضادات الحيوية» التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية على مرضى الحساسية، ولابد من إجراء بعض التحاليل الطبية قبل تناول المضادات الحيوية لأن هناك بعض من أنواع المضادات تسبب مشاكل لمرضى الحساسية.

المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة

وشددت هيئة الدواء على جميع الأشخاص بضرورة إجراء تحاليل قبل استخدام المضادات الحيوية لأن هناك بعض الأنواع من المضادات الحيوية تتفاعل مع مرضى الحساسية وتسبب العديد من المضاعفات التي قد تؤدي للوفاة.