سيدة تصعد بسيارتها فوق أخرى مركونة بشبرا.. والأهالي: «قولنا الستات لأ» (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يوثق لحظة قيادة فتاة لسيارتها بأحد شوارع منطقة شبرا، وفجأة أثناء سيرها صعدت بسيارتها فوق أخرى مركونة؛ مما آثار غضب وضحك المتابعين في آن واحد.

مقطع فيديو يوثق حادثًا فكاهيًا بشبرا

وانهالت التعليقات، مجرد نشر مقطع الفيديو المفرغ من كاميرا مراقبة مجاورة لموقع الحادث، وكانت معظمها ساخرة، حيث فوجئ الأهالي بانقلاب السيارة بشكل فكاهي وأسرعوا لإنقاذ السيدة وسط حالة من الضحك المتواصل.

تمكن شباب المنطقة من إنقاذ الفتاة وساعدوها على الخروج من السيارة المائلة، كما حاولوا إزاحة السيارة من منتصف الشارع لتجنب حركة السير فيه، واطمئنوا أن الفتاة لم يصيبها مكروه وخرجت من سيارتها سالمة وسط حالة من الضحك بسبب فكاهة الموقف.

تعليقات المتابعين على الواقعة

وكتب أحد المتابعين بشكل ساخر: «قولنا ميت مرة الستات لأ»، بينما كتب الآخر: «العربية إمكانيات بس مفيهاش ثبات لو فيها ثبات كويس مكنتش اترفعت كدا».

سباق سيارات بين صديقين ينهي حياة أحدهما

في سياق منفصل، لقي شاب مصرعه، خلال سباق مع صديقه بسيارتيهما، وذلك على طريق الواحات، وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفي فقد سيطرته على عجلة قيادة سيارته خلال دخوله في منحني، فانقلبت سيارته، التي اصطدمت بصندوق سيارة نقل ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.