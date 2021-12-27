سباق سيارات بين صديقين ينتهي بمصرع شاب على طريق الواحات

على طريقة كريم الهواري، لقى شاب مصرعه، خلال سباق مع صديقه بسيارتيهما، على طريق الواحات، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المتوفى فقد سيطرته على عجلة قيادة سيارته خلال دخوله في منحني، فانقلبت سيارته، واصطدمت بصندوق سيارة نقل، ما أدى لوفاته في الحال.

سباق سيارات ووفاة شاب

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن صديق الشاب المتوفى انصرف من مكان الحادث بسيارته، خشية المسائلة القانونية على طريقة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتهم في حادث الشيخ زايد، وأن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على صديق الشاب المتوفى، في حادث سباق، وتحرر محضرًا بالواقعة، وبسؤاله اعترف بتفاصيل ما حدث وأنه كان في سباق مع صديقه المتوفى قبل أن يفقد السيطرة على سيارته ويلقى مصرعه في الحال.

التحفظ على سائق النقل

كما ألقت القوة الأمنية التي قادها المقدم إسلام المهداوي رئيس أول أكتوبر، القبض على سائق النقل، وبسؤاله أقر بأنه كان يسير في طريقه، وفوجئ بسيارة الشاب المتوفى تصطدم به من الخلف، ما تسبب في إحداث تلفيات كبيرة بسيارته، وأنه أسرع بالاتصال بشرطة النجدة عقب الحادث.

القبض على نجل مالك إحدى المدارس

وأوضحت تحريات المباحث، أن صديق الشاب المتوفى في سباق السيارات، نجل مالك إحدى المدارس، وأنه اعترف بأنه كان في سباق مع صديقه، وأنهما اتفقا على السباق بسيارتيهما على طريق الواحات، وأثناء دخولهما على وصلة دهشور، انقلبت سيارة صديقه، واصطدمت بصندوق سيارة نقل ما، ساهم في سرعة وفاته، وأنه خاف من المسائلة القانونية فأسرع هاربًا بسيارته من مكان الحادث.