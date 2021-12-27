القاهرة وبكين توقعان اتفاقيتين لتصنيع الحافلات ووسائل النقل الأخضر

شهدت «نيفين جامع»، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة «جيوشي»، لصناعة وسائل النقل وشركة «ويتشاي»، الصينية، في مجال تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة، ووقع اتفاقيتي التعاون «خالد جيوشي»، العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والدكتور «صن جو»، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، وحضر مراسم التوقيع «لياو ليتشيانج»، السفير الصيني بالقاهرة، ومحي الدين جيوشي رئيس مجلس ادارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

نيفين جامع: نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للصناعة المصرية

وقالت الوزيرة إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار توجه الوزارة نحو تعميق الصناعة المحلية ودعم التوجه نحو استخدام الحافلات والمحركات الصديقة للبيئة، في ضوء المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها حالياً والمتعلقة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمصانع المصرية لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات الوطنية والبدء في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وذلك في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة حالياً لإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع

تعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والصيني

ووفقًا لبيان صحفي، أضافت «جامع»، أنّ التوقيع يُسهم في تعزيز محور استخدام الطاقة النظيفة في إطار خطة الدولة نحو الاعتماد على الاقتصاد الأخضر كما يُسهم في نقل التقنيات والتكنولوجيات الصناعية الصينية المتطورة للصناعة المصرية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين فيما يتعلق بإنشاء معارض متخصصة للمنتجات المصرية بالسوق الصيني خاصة وأنّ عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتم انتاجها بمواصفات عالمية.

وأشارت إلى أنّ التعاون بين شركات القطاع الخاص بمصر والصين يعزز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين القاهرة وبكين ويسهم في تفعيل التوجيهات الرئاسية بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في عدد كبير من المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون في المجال الصناعي والتجاري والاستفادة من موقع مصر المتميز كبوابة لنفاذ الصادرات الصينية إلى السوق الإفريقية.

السفير الصيني بالقاهرة: نتطلع لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين القاهرة وبكين

ومن جانبه، قال «لياو ليتشيانج»، السفير الصيني بالقاهرة إنّ بلاده تقدر العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين مصر والصين خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ 65 عاماً حيث تعد مصر أول دولة عربية وأفريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة الصين، مشيراً إلى أنّ توقيع الاتفاقيتين يؤكد حرص الدولتين على المضي قدماً نحو تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية في القاهرة وبكين بأهمية تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والصيني.

وبدوره عبر «خالد جيوشي»، العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، عن تقدير الشركة لجهود الدولة المصرية الرامية لتنمية الصناعة الوطنية وتطوير وتحديث آليات الإنتاج وجذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات العالمية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل تعد إحدى الكيانات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الحافلات التجارية والسياحية والمحركات الصديقة للبيئة.

ولفت إلى حرص الشركة على توسيع أطر التعاون مع مجموعة «شاندونج»، العالمية للصناعات الثقيلة بهدف الاستفادة من خبراتها الصناعية الكبيرة في تطوير الصناعة المصرية خاصة وأنها تمتلك خبرات كبيرة في مجالات تصنيع المحركات والمولدات والحافلات وسيارات النقل الثقيل والمعدات الإنشائية والمعدات الزراعية والحلول اللوجيستية.

ومن جهته أكد الدكتور «صن جو»، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة أنّ المجموعة تعد واحدة من أكبر شركات إنتاج المعدات الصناعية في العالم كما تعد شركة «ويتشاي»، إحدى الكيانات الاساسية التابعة للمجموعة وتعمل في مجالات أنظمة الطاقة وتجارة المركبات وآلالات البناء واللوجيستيات الذكية ومعدات النقل البحري، مشيراً إلى ترحيب الشركة بالتعاون مع شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل والعمل في إطار استراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية الخضراء والمستدامة وذلك فيما يتعلق بتصنيع الحافلات العاملة بالغاز والكهرباء.