تفاصيل اقتحام شاب لقصر ملكة بريطانيا وتهديده بقتلها

قالت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، إنّ هناك شكوك بشأن مدى الاتزان النفسي لشاب ملثم اقتحم قصر «ويندسور»، وهدد باغتيال ملكة بريطانيا، وفى فيديو بثته الصحيفة، أكدت أن الشاب الذي حاول اقتحام القصر الكائن بالقرب من لندن، والذي تقيم فيه الملكة اليزابيث، 95 عاما، يبلغ من العمر 19 عاما، وكان يحمل «قوس وسهم»، ويرتدي قناعًا أبيضًا.

الشاب يخضع لتقييم طبي ونفسي

وفى بيان لها ذكرت الشرطة البريطانية، أنها أوقفت شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، إثر اقتحامه أراضي قصر وندسور حيث كانت الملكة إليزابيث الثانية تقضي عيد الميلاد، حاملاً «قوس وسهم»، وهدد باغتيال ملكة بريطانيا، وعلى الفور جرى وضعه قيد الحجز ليخضع لتقييم نفسي، وأوضحت الشرطة أنّها أبلغت أفراد العائلة المالكة، وأضافت شرطة العاصمة لندن أن الشاب من «ساوثهامبتون»، في جنوب بريطانيا، ولم يدخل أي مبنى وأن أفراد الأمن أستوقفوه خلال لحظات، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول مستوحى من أحد الأفلام.

وكانت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، نشرت على موقعها فيديو لمقتحم قصر الملكة اليزابيث، وتحدث فيه إلى كاميرا أمامه بصوت مشوه ومموج، مهددا باغتيال ملكة بريطانيا، وقالت الصحيفة إن الفيديو مستوحى من أحد الأفلام، حيث بدأ الفيديو بالاعتذار ثم توعد بقتل الملكة اليزابيث، قائلا: «سأحاول اغتيال إليزابيث رأس العائلة المالكة، انتقاما لمن لقوا حتفهم عام 1919، فى الهند».

اعتقال المتهم وبحوزته سلاح هجومي

وأوضحت الصحيفة أنّ الشاب جرى إيقافه للاشتباه في إقدامه على التسلل لموقع محمي وحيازة سلاح هجومي، وأشارت إلى أنّ الرجل استخدم سُلما من الحبال لتسلق السور، وبدورها داهمت الشرطة البريطانية، أمس، المنزل الذي يقيم فيه الشاب وتعكف الشرطة على تقييم الفيديو الذى بثته الصحيفة البريطانية.