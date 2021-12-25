الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا اخترق مقر إقامة الملكة إليزابيث في «وندسور»

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال شخص مسلح في حدائق قلعة «وندسور»، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية، في عطلة عيد الميلاد، اليوم السبت.

وقررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عدم البقاء في قصر ساندرينجهام، «شرقي انجلترا»، حيث اعتادت قضاء موسم الأعياد مع العائلة، وقررت قضاء عطلة عيد الميلاد في قلعة وندسور.

ملكة بريطانيا تقضي عطلة عيد الميلاد في قلعة وندسور

وأوضحت الشرطة البريطانية في وادي التايمز، أن حادث الاختراق الأمني، وقع في الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، منوهة إلى أن الشاب المسلح يبلغ من العمر 19 عاما، وقادم من ساوثهامبتون، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

إلقاء القبض على الشاب المسلح

وأوضحت ريبيكا ميرز، قائدة الشرطة البريطانية في وادي التايمز، أنه جرى إلقاء القبض على الشاب للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي، فضلا عن حيازته سلاحا هجوميا، منوهة إلى أنه قيد الاحتجاز في الوقت الحال.

وتابعت قائدة شرطة وادي التايمز، بأن العملية الأمنية بدأت على الفور، وخلال لحظات من دخول الشخص المسلح المنطقة، مؤكدة أنه لم يتمكن من دخول أي أبنية، وجرى إبلاغ أفراد العائلة المالكة.