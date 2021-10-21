المسرح الكوميدي يفتتح «حلم جميل» الليلة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد «حلم جميل»، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان أيمن عزب، ومن إخراج المخرج إسلام إمام، وذلك اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في الساعة الثامنة مساء.

ويقول الفنان أيمن عزب، مدير الفرقة، إن العرض تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن، مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي.

عرض غنائي موسيقي استعراضي

يذكر أن «حلم جميل» عن رائعة «تشارلي شابلن»، وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.