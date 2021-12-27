مصر تنعي رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا: كان داعما للسلام ورافضا للعنصرية

أعربت جمهورية مصر العربية، عن عميق الحزن وبالغ الأسى لفقدان العالم بأسره، رئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي رحل عن عالمنا أمس.

مكافحة العنصرية

وأكدت مصر بحسب بيان عن وزارة الخارجية، أنّ رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمز ساطع للكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري، ومن أبرز المناضلين في العالم من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وسيبقى مخلدا بمكانته البرّاقة في التاريخ بما منحه دوما من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية، مع إعلاء قيم الديمقراطية والحريّة؛ وعليه، فإنّ ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في التسامح والإصرار على دعم السلام ورفض كل أنماط التعصُب والعنصرية وعدم المساواة.

كفاح سلمي ضد التمييز

وتابع البيان: «تتوجه مصر لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، ولأسرة المُناضل الراحل، بصادق التعازي والمواساة، مؤكدةً أنّ مسيرة كفاحه السلمي ضد أشكال التمييز والعنصرية ستظل تُمثل مصدر إلهام لا ينضب لكافة شعوب العالم».