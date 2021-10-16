  مصر تعرب عن تضامنها مع اليونان في أزمة الفيضانات

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليونان الصديقة، إزاء ما تشهده البلاد من فيضانات غزيرة فى اليونان أسفرت عن نزوح العشرات وخلفت خسائر مادية جسيمة.

الخارجية: نثق في قدرة اليونان وشعبه الصديق

وأكدت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - وقوفها جنبًا إلى جنب مع اليونان لمواجهة هذه الفيضانات وما خلفته من خسائر، مُعربة عن الثقة في قدرة اليونان وشعبه الصديق على تجاوز تلك الظروف واحتواء تداعياتها.